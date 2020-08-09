مصر | نشرة حوادث الخليج 365: الإفراج عن منار سامى وحجز استئناف سما المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: الإفراج عن منار سامى وحجز استئناف سما المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

حجز استئناف سما المصري على حبسها في "الفسق والفجور" لـ7 سبتمبر للحكم

حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية نظر جلسة الاستئناف المقدم من المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.. وذلك لجلسة 7 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

في قضية الفسق والفجور.. دفاع سما المصري يوضح موقفها من فيديو "البانيو"

استمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية إلى الدفاع خلال نظر جلسة الاستئناف المقدم من المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

إخلاء سبيل منار سامي فتاة "التيك توك"

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أطلقت مباحث كفر شكر، سراح منار سامي، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، فجر اليوم الأحد وقال هاني بسيوني، محامي المتهمة: إن حكم غيابي في قضية تبديد، تسبب في تعطل إجراءات الإفراج عن منار سامي الشهيرة بـ"فتاة التيك توك" من مقر محبسها بمركز كفر شكر، حيث أوضح الاستعلام الأمني أن المتهمة عليها حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد.

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ترحيلات بالمقطم

حصلت الخليج 365 علي صور حادث انقلاب سيارة ترحيلات بطريق المقطم مما أسفر عن مصرع شرطي وإصابة 8 مجندين وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث مرورى ووجود متوفى ومصابين بطريق المقطم والانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة أمن مركزى أعلى منزل المقطم، وأسفر عن وفاة شرطي وإصابة8 آخرين وقام رجال المرور برفع حطام الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى

المستشارة شهيرة عبد الشاقي مديرًا للنيابة الإدارية بالمنصورة القسم الأول

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا صباح اليوم الأحد، بتعيين االمستشارة شهيرة عبد الشافي شعبان مديرًا للنيابة الإدارية بالمنصورة القسم الأول.

وزير الداخلية يجتمع بالقيادات الأمنية لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ

عقد محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا بمساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، والتقى بمديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ (2020).