مصر | ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ترحيلات بالمقطم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ترحيلات بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت الخليج 365 علي صور حادث انقلاب سيارة ترحيلات بطريق المقطم مما أسفر عن مصرع شرطي وإصابة 8 مجندين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث مرورى ووجود متوفى ومصابين بطريق المقطم والانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة أمن مركزى أعلى منزل المقطم، وأسفر عن وفاة شرطي وإصابة8 آخرين وقام رجال المرور برفع حطام الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

وفي سياق أخر.. واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.