شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض مخططات إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات بالعلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُخططات إنشاء مُجمع مُتعدد الاستخدامات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى شركة (CSCEC) الصينية التي تتولى تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم عرض بعض النماذج المعمارية ومخططات إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات (سكني، فندقي، تجاري، إداري)، بالمنطقة الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر أن تتولى تنفيذها الشركة الصينية، حيث تم الإشارة خلال الإجتماع إلى أهمية الاستفادة من إمكانات الشركة في الإنجاز السريع، وكذا جودة التنفيذ، مع الإلتزام بالأسعار الموجودة بالمدينة لتنفيذ عدد من الأبراج بهذه المنطقة، تضم مختلف الاستخدامات.

وتمت الإشارة إلى أن الموقع المقترح لتنفيذ هذا المجمع في المنطقة الجنوبية للمدينة، وسيتم توصيل بحيرة مائية تشرف عليها الأبراج التي سيتم تنفيذها، لتكون بمثابة منطقة جذب جديدة في مدينة العلمين الجديدة.