شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 256 ألف جنيه مبيعات معرض ديارنا فى مارينا 5 خلال 3 أيام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نيفين القباج وزيرة الضامن الاجتماعى تقريرا حول حجم مبيعات معرض ديارنا بمارينا 5 فى اول ثلاثة أيام للمعرض، واشار التقرير الى تحقيق مبيعات بلغت قيمتها 256 ألف جنيه وهو ما يعكس اقبال شديد على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والإكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة.

وقالت القباج إن اليوم الأول للافتتاح، حقق مبيعات تقدر ب 66 ألف و710 جنيه أما اليوم الثانى فقد وصلت المبيعات إلى 98 ألف و105 جنيه وحتى أول امس فقد وصلت المبيعات إلى 92 ألف جنيه ليصبح الإجمالى 256ألف و800 جنيه

وأعربت الوزيرة عن سعادتها لاستئناف نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكدت أنها تستقبل ضيوفها وشركائها بمنتهى الترحاب، والتفائل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الاشهر المقبلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

وأضافت القباج أن المعرض يقام على مساحة 600 مترٍ، ويشارك فيه 37 عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة و يمثلون 9 محافظات، ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمى والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر ، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة

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ولفتت نيفين القباج إلى أن العارضين يجددون دائماً من أعمالهم ، مع استخدام أكتر من خامة فى منتج واحد، ويهتموا بالحفاظ على التراث.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى افتتحت مساء الأربعاء الماضى معرض ديارنا بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، والذى سيستمر حتى منتصف أغسطس الجارى، وشددت على اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك بمراعاة وجود تباعد اجتماعى داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها ٤ أمتار، كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدى على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعى أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.

وأكدت نيفين القباج أن الوزارة تواصل سياستها فى استخدام مواد بيئية للحفاظ على البيئة، من خلال استخدام أكياس من القماش، وصناديق قمامة من الخوص ويتم استبدالها يوميا.



