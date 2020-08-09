شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة ينعى رئيس نقابة العاملين بالنقل والمواصلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رجب السواحلى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، حيث قالت الوزارة فى بيان اليوم: "يتقدم وزير القوى العاملة وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، ومجلة العمل، بخالص العزاء لأسرة الفقيد رجب السواحلى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، داعين الله أن يتغمده بخالص رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكانت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات برئاسة رجب السواحلي أكدت مؤخرا الدور المهم الذي تلعبه النقابات العمالية في دعم الوطن وقت المحن والأزمات ،مثمنا خطة الدولة المصرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وأثاره خاصة على العمالة غير المنتظمة باعتبارها الفئة الأكثر تضررا .

وقال رجب السواحلي وقتها، إن النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات تبرعت بمبلغ 200 الف جنيه لصالح صندوق طوارئ وزارة القوى العاملة لدعم العمالة غير المنتظمة ،وتعويضها على الخسائر التي لحقت بها جراء “كورونا”.