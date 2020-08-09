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شكرا لقرائتكم خبر عن متى تعلن التربية والتعليم خطة العام الدراسى الجديد؟ طارق شوقي يجيب .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لبحث خطط وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي للعام الدراسي 2020-2021، في ظل جائحة كورونا، وذلك في اجتماع حضره كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وفى الإنفوجراف التالى، نتعرف على نظام التعليم الهجين، الذى يمزج بين نظامى التعلم وجها لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، خلال العام الدراسى الجديد.
خطة العام الدراسى الجديد
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