شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تدعو الباحثين للمشاركة فى الندوات التعريفية للمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت أكاديمية البحث العلمي الباحثين المصريين لحضور الندوات التعريفية غداً الإثنين، باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس للاطلاع علي المشروعات القومية التي أطلقتها الأكاديمية مؤخرا الخاصة بأولويات مرحلة ما بعد كورونا.

وقالت الأكاديمية في بيان اليوم، إنه من المقرر أن تبدأ الندوات من الساعة العاشرة صباحاً في مجال التعليم، الصحة، الزراعة والغذاء، الصناعة، والطاقة، والجدير بالذكر أن المشروعات المعلن عنها مشروعات قومية تحتاج فرق بحثية قوية ومتكاملة وملتزمة وترغب في تحقيق إنجاز فعلى على أرض الواقع ومؤسسات متعاونة ومتكاملة وداعمة وتعاون وثيق وحقيقي بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة والقطاع الخاص وتنفيذ فوري أو في أقصر وقت ممكن.

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وأكدت أكاديمية البحث العلمى، علي جميع المهتمين الإطلاع علي الجدول المرفق بمواعيد وروابط المشاركة في كل ندوة حسب المجال.



