شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن قيمة للتصالح فى مخالفات البناء بـ6 مناطق بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت محافظة قرار محافظ الجيزة بالقيم السعرية لــ6 مناطق بنطاق حى الوراق شملت المنطقة الأولى كورنيش النيل بداية من وزارة الرى حدود الحيز العمرانى لحى الوراق وشارع الحاج كمال محمد أحمد والطريق الدائرى وطريق جمال عبد الناصر(طريق كورنيش النيل) وشارع وزارة الرى حتى التقائه بكورنيش النيل .

والمنطقة الثانية شارع جمال عبد الناصر(طريق كورنيش النيل)بداية من طريق النصر وشارع الجزارين وشارع وراق الحضر التجارى وشارع الظاهر بيبرس وشارع سعد زغلول وشارع ترعة السواحل وشارع الجيش وشارع النصر حتى التقائه مع شارع جمال عبد الناصر( طريق كورنيش النيل) .

والمنطقة الثالثة شارع البوهى بداية من التقائه مع شارع القومية العربية وشارع ترعة السواحل وشارع المدرسة الإعدادية وامتداده وشارع داير الناحية وشارع الجمعية الزراعية وشارع مدرسة الأورمان وشارع عشرة وشارع العروبة وشارع القومية العربية حتى التقائه مع شارع البوهى.

والمنطقة الثالثة (أ) كفر الهنادوه شارع داير الناحية وشارع على أمين حتى التقائه مع شارع داير الناحية المنطقة الثالثة ( ب ) كفر السليمانية شارع النصر بداية من التقائه بطريق السليمانية العمدة وشارع داير الناحية حتى التقائه بطريق السليمانية العمدة .

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والمنطقة الرابعة طريق العروبة بداية إلقائه بشارع الرحمة ( بنى محمد سابقًا ) وشارع عشرة وشارع مدرسة الاورمان وشارع الجمعية الزراعية وشارع داير الناحية وامتداده مع شارع المدرسة الإعدادية وشارع جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ) والطريق الدائرى وشارع ترعة بشتيل وشارع الرحمة ( شارع بنى محمد سابقًا ) حتى التقائه مع شارع العروبة .

والمنطقة الخامسة طريق جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ) بداية من التقائه مع شارع الجزارين وشارع ترعة السواحل وشارع سعد زغلول وشارع الظاهر بيبرس وشارع وراق الحضر التجارى وشارع الجزارين حتى التقائه مع جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل) .

والمنطقة السادسة حدود الحيز العمرانى لقريتى طناش ونزلة الزمر أ وقرية جزيرة محمد (ب) حيث تراوحت قيمه التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 50 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى و50 جنيها للأغراض الإدارية كحد أدنى و160جنيها كحد أقصى و50 جنيها للمتر التجارى كحد أدنى و280 جنيها كحد أقصى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 مترًا فأكثر والشوارع الأقل من 20 مترا وحتى 16 مترا والشوارع الأقل من 16 مترا .

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها فى حوالى 5 شوارع رئيسىة وهى شارع النيل 600 جنيه للتجارى 320 للادارى 280 للسكنى وشارع إمبابة 600 جنيه للتجارى 240 للادارى و200 للسكنى وشارع القومية 1200 للتجارى 320 للادارى 280 للسكنى وشارع العروبة 1200 للتجارى 200 للادارى 160 للسكنى وشارع السينما 600 للتجارى 200 للادارى 160جنيه للسكنى.