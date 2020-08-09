تعرف على ورش تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج ببرنامج "مودة" بالتضامن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية" مودة" بوزارة التضامن الاجتماعى، فى تقديم مجموعة من الورش التدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج فى مرحلة الخطوبة اللآئى يتم تجهيزهن من قبل المنطقة الروتارية، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة تمكين المرأة.

"الخليج 365 "ينشر تقريرا معلوماتيا حول المحتوى التدريبى لمشروع مودة فى نقاط محددة: "الخليج 365 "ينشر تقريرا معلوماتيا حول المحتوى التدريبى لمشروع مودة فى نقاط محددة: 1-الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية . 2-الجوانب الصحية فى الحياة الأسرية. Advertisements 3-معايير اختيار شريك الحياة . 4- الجوانب الشرعية فى الحياة الأسرية. وكانت راندا فارس، مدير مشروع " مودة" ، قد اكدت أن الدورات التدريبية تستهدف 200 فتاة وشاب فى مرحلة الخطوبة من خلال تنفيذ 10 ورش تدريبية، يتلقى خلالها المتدربين المحتوى التدريبى للمشروع والذى ينقسم إلى عدة محاور ‎تنطلق الدورات التدريبية من محافظة الإسكندرية يوم 15 أغسطس الجارى وتمتد حتى السادس من سبتمبر، فى أربع محافظات (الإسكندرية - القاهرة - الجيزة - الفيوم) .

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