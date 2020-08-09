شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر: لا إصابات بين المصريين جراء الهزات الأرضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، إن أبناء الجالية المصرية بولايتى ميلة وتيبازة اللتين تعرضتا لهزات أرضية متوسطة خلال اليومين الماضيين بخير، وأضاف السفير مشرفة، إن السفارة المصرية على تواصل تام مع أبناء الجالية فى كل الولايات، ولم يتم تسجيل أى إصابات أو أضرار مادية فى ممتلكات المصريين بالولايتين.
وكانت ولاية تيبازة المتاخمة للعاصمة قد تعرضت لهزة أرضية، الليلة الماضية، بلغت قوتها 4.3 درجة بمقياس ريختر، ولم تسفر عن خسائر بشرية أوأضرار مادية، بينما تعرضت ولاية ميلة (شمال شرق) أمس الأول لهزتين أرضيتين بلغت قوة الأولى 4.9 درجة بمقياس ريختر وبلغت قوة الثانية 4.5 درجة، وتسببتا فى أضرار مادية.
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