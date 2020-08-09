شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يناقش مع "العليا للمستشفيات" مصير مستشفى العزل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لمستشفيات قصر العيني لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، وتنفيذ خطط التطوير في عدد من الوحدات والأقسام بكلية طب قصر العينى ومستشفياتها، مشددًا على ضرورة استمرار العمل والانتهاء من أعمال التطوير وفقًا للخطط الزمنية المقررة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة على مستوى عالي في هذه الوحدات، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة صلاح عميدة طب قصر العيني والدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وبدأ الدكتور الخشت، جولته بتفقد قاعات الامتحانات لمتابعة سير أعمال امتحانات طلاب كلية الطب قصر العيني، والتأكد من انتظام العملية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة المقررة من الجامعة ووزارة الصحة، بالإضافة إلى استطلاع آراء الطلاب على مدى التحصيل العلمي خاصة الجانب العملي للطلاب ومدى ملائمة ذلك مع الامتحانات، مشددًا على أن خريج طب قصر العيني لا يقل عن خريجي كبرى الجامعات العالمية بل يتفوق على الكثير من الجامعات الدولية المرموقة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة ، قام الدكتور الخشت، خلال الجولة بافتتاح وحدة زرع الكلى بمستشفى أبوالريش الأطفال المنيرة، مشيرًا إلى أن وحدة الكلى هي واحدة من الواحدات المتخصصة والمتفردة في زرع الكلى للأطفال فقط عل مستوي الجمهورية، لافتًا إلى أن الوحدة أنشئت في مايو 2009 وتقوم بإجراء عمليات زرع الكلى للأطفال المصابين بفشل كلوي مزمن أو بعض أمراض الكلة الوراثية بمتوسط 1-2 طفل شهريًا.

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وقال الدكتور الخشت، إن حجم تطوير وحدة زرع الكلى يشمل زيادة سعتها لتصل إلى (12) سرير، وتجديد وحدة الغسيل البريتوني بسعة (4) أسرة، موضحًا أن التجديدات بتكلفة تبلغ نحو 8.5 مليون جنيه من بينها 5.5 ملايين جنيه تكلفة الأعمال الإنشائية والتجهيزات بدعم من مؤسسة فهد خاطر، و 3 ملايين جنيه للتجهيزات الطبية من أجهزة مراقبة المريض ومضخات وجهاز الصدمات وجهاز التنفس الصناعي وأجهزة التدفئة، وذلك بدعم من ميزانية المستشفى فى العام الحالي 2019 - 2020 ولجنة الزكاة والتبرعات العينية.

وعقد الدكتور محمد الخشت، اجتماعًا مع اللجنة العليا للمستشفيات لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية الخاصة بإدارة المستشفيات خلال الفترة المقبلة، وأبرزها مناقشة مصير مستشفيات العزل في الفترة القادمة، وسياسات عودة العمل تدريجيًا بالمستشفيات وفقًا للخطة المقدمة من فريق مكافحة العدوى، بالإضافة إلى إجراءات تحويل مستشفى الفرنساوي من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة علاج بأجر.

وناقش رئيس جامعة القاهرة، مع اللجنة العليا للمستشفيات، الجدول الزمني للانتهاء من أعمال مستشفى ثابت ثابت للأمراض المتوطنة بحجم أعمال يصل إلى 400 مليون جنيه، وتقييم ومتابعة اللمسات النهائية لمستشفى الإستقبال والطواريء والإجراءات اللازمة قبل افتتاح عمليات التجديدات، بالإضافة إلى مراجعة النظام المالي والإداري لوحدات العلاج بأجر، كما ناقش الدكتور الخشت إجراءات ضم الوحدات ذات الطابع الخاص من الكلية إلى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.