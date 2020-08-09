نادى دبى للصحافة ينظم ورشتى عمل حول "التعلم الآلى والصحافة" بالتعاون مع جوجل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم نادى دبى للصحافة بالتعاون مع جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورشتى عمل بعنوان: "التعلم الآلى والصحافة"، وذلك بهدف التعرف على مفاهيم التعلم الآلى وتحولات الصحافة فى ظل الذكاء الاصطناعى، واكتشاف الدعم الذى يمكن أن تقدمه تقنية الذكاء الاصطناعى، لتحسين أداء غرف الأخبار والمؤسسات الصحفية، وتعزيز كفاءة الصحفيين لرفع الإنتاج ذى القيمة المضافة.

وتنعقد ورشتى العمل يومى 10 و11 أغسطس الجارى، فى تمام الساعة 11 صباحا عبر برنامج Google Hangouts ، ولمن يريد المشاركة المراسلة عبر [email protected] أو من خلال رابط الجلسة https://meet.google.com/dqk-ufbn-jbu ، وسيتم منح شهادات مشاركة للمنتسبين.