شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لليوم السابع.. "حماية المستهلك" يناشد المواطنين الإدلاء بأى معلومات عن فيديو تعبئة السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة لليوم السابع حول فيديو تعبئة السكر يدويا، أعلن جهاز حماية المستهلك عن رصده تداول مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعى لتعبئة السكر بأحد المصانع ذات الانتاج محدود القدرة من على الأرض بدون أى معايير للصحة والسلامة أو النظافة العامة.

وقال الجهاز فى بيان اليوم إنه بتتبع الفيديو تبين أنه متداول على السوشيال ميديا دون أى معلومات تدل على اسم المصنع أو المكان الذى تتم به تلك التجاوزات، وإيمانا من الجهاز بالدور المهم للمستهلك يهيب جهاز حماية المستهلك بالمواطنين بسرعه الابلاغ عن أى معلومات قد تقود الى هذا المكان أو هؤلاء الأشخاص لسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وذلك عبر وسائل التواصل مع الجهاز عن طريق الخط الساخن 19588من اى خط أرضى، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز أو عبر الواتس اب على رقم 01281661880.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة تجنب شراء السلع والمنتجات مجهولة المصدر والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

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وكان الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، قد أكد أنه جار تتبع الفيديو المتداول لأحد مصانع تعبئة السكر المجهولة، ويظهر فيه بعض العمال وهم يعبئون أكياس السكر بطريق يدوية من على الأرض، حيث تتابع إدارة التحريات بالجهاز الفيديو للوصول إلى أى معلومات عنه، إضافة إلى أن الجهاز يكثف الرقابة على الأسواق من خلال سيارات الضبطية القضائية للتصدى لأى مخالفات.

يذكر أن مقطع فيديو تداول عبر منصات السوشيال ميديا، لأحد مصانع تعبئة السكر المجهولة، قد أثار غضب الكثير من رواد المواقع، بعد أن ظهر فيه بعض العمال وهم يقومون بتعبئة أكياس السكر بطريق يدوية من على الأرض، وسرعان ما حظى مقطع الفيديو المتداول، على عدد كبير من المشاركات التى تطالب بضبط المتورطين فى الاستهتار بأرواح المواطنين عن طريق تعبئة السكر وسط حالة من الفوضى والإهمال وبدون الالتزام بطرق الوقاية

ويظهر فى مقطع الفيديو عدد من العمال وهم يفترشون الأرض أعلى كمية كبيرة من السكر، ويقومون بتعبئة أكياس السكر بأيديهم وبدون أى معيار للوزن، وسط حالة من الاستهتار والمخلفات المتواجدة فى كل مكان، فيما لم يتسن التأكد من توقيت تصوير الفيديو بالظبط أو مكان هذا المخزن الخاص بتعبئة السكر.