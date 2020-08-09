شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة يصادر أطنان السلع مجهولة المصدر وغير صالحة فى حملات مكبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكثيف الجهود فى مجال تفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر والغير مطابقه للمواصفات، وفى اطار ذلك شنت مديرية التموين حملة كبرى بالتنسيق مع شرطة التموين وتمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين من ضبط الاتى:

1- التحفظ على 5940 لتر خل بمصنع تعبئة خل بمدينة نصر وتم تحرير محضر رقم 24470 قسم شرطة مدينة نصر أول

2- التحفظ على 2.88 طن جبن مطبوخ مجهول المصدر بالمنطقة الصناعية بالقطامية وتم تحرير محضر برقم 1996

3-التحفظ على 800 كجم فستق و 650 كجم بدون الاحتفاظ بالمستندات الضالة على الحيازة وتم تحرير محضر برقم 2026 قسم شرطة القطامية

4- التحفظ على عدد 4.1 طن دقيق بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة وتم تحرير محضر برقم 25270 قسم شرطة مدينة نصر

5- التحفظ على عدد 110 دجاجة وزن 1كجم دواجن مجمده مجهولة المصدر وتم تحرير محضر برقم 7422 قسم شرطة مصر القديمة

6- التحفظ على 3.5 طن ارز مجهول المصدر وتم تحرير محضر رقم 7423 قسم شرطة مصر القديمة

7- التحفظ على عدد 445 علية رولمان بلي مجهول المصدر وتم تحرير محضر رقم 1321 قسم شرطة الأزبكية

8- التحفظ على عدد 160 مجمول مجهول المصدر وتم تحرير محضر رقم 8009 قسم شرطة المقطم

9- التحفظ على عدد 3600 برطمان عسل اسود زنة 720 جم للواحد وعدد 6000 برطمان صلصة زنة 300 جم للواحد بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة وتم تحرير محضر قسم شرطة البساتين

10- التحفظ على عدد 9000 عبوة زيت شعر مجهول المصدر وتم تحرير محضر رقم 569 قسم شرطة الموسكى

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11- التحفظ على عدد 1160 جهاز محمول أنواع وماركات مختلفة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر بقسم شرطة مدينة نصر أول

12- التحفظ على عدد 72 كرتونه فيتامين سى بإجمالى وزن 1.8 طن وعدد 90 شيكارة مالتوديكسترين بودر بإجمالى وزن2.250 طن وعدد 8000 باكت مكمل غذائى وعدد 540 كجم حلوى مكمل غذائى بدون سجل صناعى وبدون تصريح من وزارة الصحة وتم تحرير محضر بقسم شرطة القطامية

13- التحفظ على 920 علبة سجائر كليوباترا وعدد 4000 علبة سجائر ميريت وتم تحرير محضر برقم 7229 قسم شرطة الأزبكية

14- التحفظ على عدد 1.450 طن دقيق بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة وتم تحرير محضر رقم 17208 قسم شرطة حلوان

15- التحفظ على عدد 1.679 طن لحوم مجمدة بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة وتم تحرير محضر رقم 9378 قسم شرطة النزهة

16 - التحفظ على عدد 250 دجاجة زنة 1.5 كجم للواحدة غير مدون بها بيانات أو تاريخ إنتاج وتم تحرير محضر برقم 2249 قسم القطامية

17- التحفظ على عدد 11.250 طن لحوم مجمدة بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة وتم تحرير محضر رقم 5932 قسم السيدة زينب

18- التحفظ على عدد 7 طن لحوم مجمدة وعدد 1.250 طن لحوم مفروم وعدد 800 كجم لحم حواوشى غير مدون عليها أى بيانات وتم تحرير محضر برقم 2271 قسم القطامية

19- التحفظ على عدد 2.200طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر وتم تحرير محضر رقم 12655 قسم البساتين

20-التحفظ على عدد 6 طن سكر مجهول المصدر

21- التحفظ على عدد 6.100 طن لحوم مجهولة المصدر وتم تحرير محضر برقم 10548 قسم المطرية