شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة خالد بـ99% بالثانوية لم تكتمل.. الموت يغلق الطريق إلى كلية الطب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينتا كفر الشيخ والرياض ليلة حزينة، بعد مصرع الطالب خالد أحمد مبروك، الحاصل على مجموع 99% في الثانوية العامة من إحدى المدارس الخاصة.

لم تدم فرحتهم بتفوق نجلهم طويلا فسرعان ما تبدلت إلى حزن عميق والسبب حادث مأساوى تعرض له الطالب خالد أحمد الحاصل على 99% بالثانوية العامة برفقة 2 من زملائه على الطريق الدولى بلطيم كفر الشيخ.