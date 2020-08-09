شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة خالد بـ99% بالثانوية لم تكتمل.. الموت يغلق الطريق إلى كلية الطب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينتا كفر الشيخ والرياض ليلة حزينة، بعد مصرع الطالب خالد أحمد مبروك، الحاصل على مجموع 99% في الثانوية العامة من إحدى المدارس الخاصة.
لم تدم فرحتهم بتفوق نجلهم طويلا فسرعان ما تبدلت إلى حزن عميق والسبب حادث مأساوى تعرض له الطالب خالد أحمد الحاصل على 99% بالثانوية العامة برفقة 2 من زملائه على الطريق الدولى بلطيم كفر الشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر فرحة خالد بـ99% بالثانوية لم تكتمل.. الموت يغلق الطريق إلى كلية الطب "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.