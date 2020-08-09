شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم ترصد 8 حالات غش وحيازة محمول بامتحانات الدبلومات الفنية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 741 ألف 528 طالب/طالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى 218 مادة فترة أولي، و17 مواد فترة ثانية، فى سابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسى 2019/2020، والتى تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

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وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها السابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 8 حالة محاولة غش وحيازة محمول فى محافظات القاهرة – البحيرة – الدقهلية – الفيوم – الجيزة – الغربية وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.