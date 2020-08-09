شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١٤٢ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لضبط اي مخالفات فيما يقدم للمواطنبن من سلع او منتجات غذائية والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع احكام الرقابة وضبط الاسواق وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة ضد اى مخالفات مع مراجعة كل ما يتم تقديمه و عرضه للبيع منعا لاستغلال المواطنين والحفاظ على سلامة المعروض وما يقدم لهم من سلع غذائية

قال السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح انه تم شن حملة تموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين والطب البيطري بمطروح وبالمرور على عدد من المحلات بمدينة مرسي مطروح،اسفرت عن ضبط ١٤٢ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تم تحرير المحضر بقسم شرطة مرسي مطروح واستكمال الإجراءات للعرض على الجهات المختصة للنظر والتصرف.

وشدد اللواء خالد شعيب - محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لضبط اي مخالفات فيما يقدم للمواطنبن من سلع او منتجات غذائية والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع احكام الرقابة وضبط الاسواق وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة ضد اى مخالفات مع مراجعة كل ما يتم تقديمه و عرضه للبيع منعا لاستغلال المواطنين والحفاظ على سلامة المعروض وما يقدم لهم من سلع غذائية.