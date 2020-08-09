شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي: 452 طالبًا يتقدموا لاختبارات القدرات لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية بقسميها الفنية والموسيقية وكلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال وذلك لليوم الثاني على التوالي. وأشار الدكتور محمد أبوالفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات في اليوم الثاني 452 طالبا وطالبة، حيث أدى اختبارات كلية التربية الرياضية 200 طالبا وطالبة بينما أدى اختبارات كلية التربية النوعية 201 طالبا وطالبة منهم 143 بقسم التربية الفنية و58 بقسم التربية الموسيقية، في حين بلغ عدد الذين أدوا اختبار القدرات بكلية الإعلام وتكنولوجيا الإتصال 51 طالب وطالبة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جنوب الوادي: 452 طالبًا يتقدموا لاختبارات القدرات لليوم الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.