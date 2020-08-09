شكرا لقرائتكم خبر عن رفض استئناف مدير أعمال هيفاء وهبي.. واستمرار حبسه 15 يومًا للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي، الفنانة اللبنانية، على قرار تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أموال «وهبي».

وقرر القاضي استمرار حبس المتهم، 15 يومًا، للمرة الثانية على التوالي.

وكانت أجهزة الأمن ضبطت «وزيري»، بعد تقدم «وهبي» ببلاغٍ ضد مدير أعمال السابق.

ودلت التحريات على صحة الواقعة، وأنه نصب على هيفاء وهبي في مبلغ 63 مليون جنيه، دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.‎