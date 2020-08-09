شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يصدر قرارًا بإنهاء تكليف رئيس الوحدة المحلية بالحلوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 7485 لسنة 2020، بإنهاء تكليف شاديه مصطفى عبداللطيف محمد من العاملين بمركز ومدينة الإبراهيمية بالدرجة الأولى تخصصية بالمجموعه النوعية لوظائف التنميه الإدارية من العمل بوظيفة رئيسة الوحدة المحلية القروية بالحلوات، وعودتها للعمل بجهة عملها على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ تكليف عادل أحمد على عبدالقادر، من العاملين برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بالدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالحلوات بصفة مؤقتة لحين شغل الوظيفة قانوناً، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

يأتي هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المحافظة رقم 3295 لسنة 2016 ولحسن سير وصالح العمل .