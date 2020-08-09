شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يناشد اللبنانيين التكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، التكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية.
وقال بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن السيسي شارك اليوم عبر الفيديو في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.
ودعا الرئيس، اللبنانيين إلى تركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.
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