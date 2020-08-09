شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان الجديد بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده لـ«أبو الغيط» مندوبًا بالجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الأحد، بالسفير محمد إلياس محمد الحاج، الذي قدم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا للسودان لدى جامعة الدول العربية، للأمين العام.

خلال اللقاء رحًب أمين عام جامعة الدول العربية بالسفير محمد إلياس، متمنيًا له التوفيق والسداد، مؤكدًا استعداد الأمانة العامة للتعاون التام مع المندوب الدائم للسودان، ووجه إلياس الشكر لأبوالغيط مبديًا اهتمام السودان بالتعاون التام مع الجامعة العربية لخدمة العلاقات العربية وتفعيل العمل العربي المشترك من خلال منظومة الجامعة العربية.