«التعليم»: 741 ألف 528 طالب وطالبة أدوا امتحانات الدبلومات الفنية 

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 741 ألف 528 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، الأحد الامتحان في 218 مادة فترة أولي، و17 مواد فترة ثانية، في سابع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (8) حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات القاهرة – البحيرة – الدقهلية – الفيوم – الجيزة – الغربية وتم ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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