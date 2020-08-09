شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يناقش خطة العمل ويؤكد حجز حالات كورونا بمستشفيات الإحالة فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، عدة اجتماعات مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير المستشفيات بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، واستعراض الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، والتأكيد على استقبال جميع المستشفيات للحالات المشتبة إصابتها بالفيروس، وتقديم العلاج اللازم لهم، على أن يتم حجز أي حالات بمستشفيات الإحالة فقط، وهي مستشفيات حميات الزقازيق، الأمراض الصدرية، طوارئ فاقوس.

أكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على عمل المستشفيات، الفترة المقبلة، بكامل طاقتها، وتفعيل كل التخصصات بالعيادات الخارجية بالتناوب، لتجنب التكدس والتجمعات، والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، مؤكداً على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، والمقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، والتأكيد على التأمين الطبي للمقرات الانتخابية.

وشدد وكيل الوزارة على المرور المكثف لمديري المستشفيات على جميع الأقسام الطبية وغير الطبية، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية لوحدات معالجة المياه بالكلى الصناعية، والأجهزة الطبية الأخرى، والتأكد من عمل المولدات الكهربائية بصورة جيدة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال وفصائل الدم ومشتقاته، مع إعادة تقييم نواب المدير، ورؤساء الأقسام، والاختيار الجيد لهم.