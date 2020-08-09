شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يبحث معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، اجتماعاً مع اللواء شريف فارس، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لبحث ومناقشة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة، للوقوف على معوقات التنفيذ لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، حضر الاجتماع العميد خالد كمال، رئيس قطاع المشروعات بشركة المياه، والمهندس فتحي بنداري، مدير عام متابعة المشروعات والتعاون الدولي.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، عرضاً موجزاً عن المشكلات التي تعترض الشركة أثناء تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المسندة لها، حيث تمت الإشارة إلى اعتراض الأهالي على تسليم الشركة لقطعة أرض بناحية بني عبس بقصاصين الأزهار التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، لإقامة محطة مياه عليها، وكذلك الاختلاف على مساحة قطعة الأرض المخصصة لإقامة محطة مياه بأولاد صقر، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة قطعة الأرض على الطبيعة وتحديد المساحة الفعلية لتنفيذ المشروع عليها.

وأكد محافظ الشرقية استعداده لعقد اجتماع عاجل مع ممثلي الشركات والمقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتعثرة، لإسراع الخطى في التنفيذ وإنهاء كل المشكلات التي تعترضها، وقال لن أقبل بتوقف أي مشروع قومي وعلى استعداد للتعاون وتذليل جميع الصعاب مع الجهات المعنية.

وكلف المحافظ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروعات الميجا الجاهزة، للافتتاح رسمياً خلال أعياد الشرقية، وإسراع الخطى للانتهاء من تنفيذ محطة مياه أبوكبير لخدمة مراكز الشمال لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمحطة مياه البكارشة، لتوفير كوب مياه نظيف لإهالي الشمال والقضاء على ضعف وصول المياه للمنازل.

ناقش الاجتماع المشكلات التي تعترض الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تمثل عائقاً أمام تأخر نسب تنفيذ مشروعات المياه والصرف من إقامة محطات للمياه ومعالجة وتوسعات وخطوط طرد وانحدار وروافع، ليدعو المحافظ لعقد اجتماع تنسيقي وعاجل يضم كل الأطراف المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال وكذلك إنهاء مشكلة الكهرباء التي تقف عائقاً أمام الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة صرف صحي العصلوجي.

وفي نهاية الاجتماع، طالب المحافظ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب بإعداد خريطة موضح بها القرى المخدومة بمشروعات المياه والصرف والقرى التي سيتم افتتاح مشروعات جديدة بها خلال عام 2021 لمد تنفيذ مشروعات جديدة بباقي القرى.

Advertisements