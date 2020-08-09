شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد أول أيام اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، إلى انتظام اختبارات الجامعة وسيرها وفق الخطة الموضوعة لها، والتزام إدارات الكليات بالتوجيهات الصادرة لهم بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال أدائهم الاختبارات والتيسير عليهم.

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة تذليل العقبات التي تواجههم مع التشديد على التواجد اليومي للسادة العمداء داخل مقار لجان الاختبارات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المختصين بالإشراف على الاختبارات وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وتوجيه لهم الإرشادات اللازمة.

وقام الدكتور شحاتة غريب بزيارة لكلية التربية النوعية حيث كان في استقباله الدكتور وجدي رفعت نخلة عميد الكلية والسادة وكلاء الكلية وأساتذتها المختصين وذلك للاطمئنان على سير اختبارات القدرات في أول أيام انعقادها والتى بدأت أمس بتسجيل الطلاب الراغبين في أداء اختبارات الكلية.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى التزام الكليات الثلاثة المعنية باختبارات القدرات بالضوابط الوقائية المعلنة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من استخدام كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب وتقسيم الطلاب إلى مجموعات قليلة العدد لمنع التكدس، وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات الشخصية وأدوات تعقيم الأسطح والمكاتب لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.

وكشف الدكتور وجدي رفعت أن اختبارات القدرات تجرى بالكلية للراغبين في الالتحاق بقسمي التربية الفنية أو الموسيقية حيث تستقبل الكلية يوميا الطلبة الراغبين في تسجيل حضورهم لأداء الاختبارات مع تخصيص ٣ أيام أسبوعيا لإجراء الاختبارات وهم أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع والمقرر أن يشهد كل يوم اختبار نحو ٢٢٥ طالب.

ونوه عميد الكلية أن المدة الزمنية للاختبارات تبلغ نحو ساعتين ونصف حيث تشمل اختبار القدرات الفنية امتحانات الرسم والتصميم، بينما يتضمن الموسيقية يتضمن الإيقاع والاستماع مضيفاً أنه وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات ممنوع دخول أولياء الأمور مع الطلاب للكلية، مع حظر دخول الطالب بالتليفون المحمول داخل اللجان، وعن الأوراق المطلوبة من الطالب عند سداد الرسوم أوضح أنها تتضمن أصل وصورة رقم الجلوس والبطاقة الشخصية، وصورتين شخصيتين وأصل إيصال تسجيل رغباته على الموقع الإلكتروني والتابع لوزارة التعليم العالي على الربط التالي www.tansik.egypt.gov.eg