شكرا لقرائتكم خبر عن السفارات المصرية في الخارج تكمل استعداداتها لانتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



اكملت السفارات المصرية في الخارج إستعداداتها لبدء تلقي أوراق إقتراع المصريين في الخارج الذين قاموا بالتصويت في إنتخابات مجلس الشيوخ، وقامت السفارات المصرية بالخارج بتشكيل ١٤٠ مقر انتخابي في ١٢٠ دولة.

وشكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج، والتعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات، ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة .

وذكرت مصادر دبلوماسية أن السفارات في إنتظار ما سيصلها من أوراق الاقتراع عبر البريد، متوقعة أن يبدأ وصول الأظرف الخاصة بالإقتراع بدءا في نهاية يوم أمس الأحد واليوم الإثنين .

وبدأت غرفة وزارة الهجرة، صباح امس في مواصلة متابعتها لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وهي الغرفة التي أعدتها الوزارة للرد على استفسارات الناخبين بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، إذ تستمر العملية الانتخابية للمصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس الجاري في التاسعة صباحا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في تصريحات صحفية أمس إن تشكيل هذه الغرفة جاء للرد على استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ في نسخته الجديدة، وإن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت خارج مصر

ودعت مكرم جموع المصريين في الخارج بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ في هذه النسخة بخصائصه الجديدة، قائلة إن المصريين بالخارج دائما يلعبون دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، الذي يشهد الآن استحقاقًا دستوريًا آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله مهما في المرحلة الراهنة .

و عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفياً لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ‏ضمن غرفة عمليات الوزارة لمتابعة التصويت .‎

وقالت مكرم خلال المؤتمر الصحفي إن مشاركة ‏المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ في هذه النسخة يعكس اهتمام الدولة المصرية ‏بالكتلة التصويتية للمصريين بالخارج، بإعتبار المشاركة حقًا دستوريًا أصيلًا لكل مصري ‏بالخارج، مضيفة أن العملية التصويتية تتم عبر البريد السريع فقط، في تجربة تحدث لأول مرة، ‏وهو ما يتم تقييمه من جانب وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية .‎‎

و تلقت غرفة وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، عددا من الاستفسارات والتساؤلات خلال الساعات الماضية تخص خطوات وطرق التصويت في الانتخابات، وكذلك إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلا من البريد السريع، واستفسار حول مدى إمكانية السماح بالتصويت في الانتخابات لمواطن في حال ما إذا كان هناك دعوى قضائية مقامه ضده في وقت سابق وصدر بها حكم ضده أم لا.

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وقال السفير أحمد أبوزيد سفير مصر في كندا، أن السفارة المصرية في أوتاوا بدأت صباح اليوم الأحد في تشغيل غرفة عمليات بمقر السفارة على مدار ساعات الاقتراع الخاصة بالمصريين في الخارج للرد على استفسارات أبناء الجالية المصرية في كندا بشأن إجراءات الاقتراع بالبريد في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠، والتي إنطلقت في تمام التاسعة صباح الأحد بتوقيت كندا.

وأكد السفير أبوزيد، أن كل مصري مقيم في كندا، واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية، له الحق في التصويت، مشيراً إلى أنه نظرا للظرف الاستثنائى الخاص بجائحة كورونا، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت أن يكون الاقتراع من خلال البريد في إطار الإجراءات الاحترازية المطبقة، حيث أوضحت في فيديو تفصيلي على موقعها الرسمي طريقة التصويت الخاصة بالمصريين في الخارج، والتي تستمر حتى يوم غد الاثنين ١٠ اغسطس، ويعقبها عملية استقبال المظاريف الخاصة ببطاقات الاقتراع بمقر السفارة المصرية حتى يوم الاربعاء ١٢ أغسطس.

كما نشر سفير مصر في كندا تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر صبيحة يوم الانتخابات، دعا فيها أبناء الجالية المصرية في كندا إلى المشاركة بالتصويت في الانتخابات، قائلاً: «انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري هام....صوتك أمانة ومسئولية تشارك به في بناء مستقبل وطنك»

وكانت السفارات المصرية في الخارج نشرت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كافة الاجراءات الخاصة بالتصويت عن طريق البريد، متضمنة الفيديو التوضيحي الذي اعدته الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن .