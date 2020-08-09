شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تستقبل 502 متقدم لأداء اختبارات القدرات بــ 4 كليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



تستمر جامعة المنيا لليوم الثاني على التوالي في استقبال طلاب الثانوية العامة الجُدد المتقدمين لأداء اختبارات القدرات بها هذا العام، وذلك بكليات الفنون الجميلة، وقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والتربية الفنية، والتربية الرياضية.



وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة على انتظام سير أداء اختبارات القدرات بالكليات، بعد ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية، تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم في مواجهه فيروس كورنا المستجد، من حيث إجراء الكشف الحراري على الطلاب بمداخل بوابات الجامعة، وتعقيمهم ببوابات التعقيم الذاتية، مع استمرار اعمال التعقيم والتطهير بمقار أداء الاختبارات بالكليات.



وأشار الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة استقبلت أمس في أولي أيام أداء اختبارات القدرات 502 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء الاختبارات لهذا العام، حيث استقبلت كلية التربية الرياضية بنين 125 طالب، والتربية الرياضية بنات 113 طالبة، كما استقبلت التربية الفنية 62طالبة وطالبة، بينما وصل عدد الطلاب الذين استقبلتهم كلية الفنون الجميلة بقسمي العمارة والفنون إلى 109طالب وطالبة، 37 منهم بالعمارة، و72 بالفنون

كما استقبلت كلية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية 93 طالب وطالبة، مؤكدًا على حفاظ الكليات بتوعية الطلاب قبل دخول اللجان، وإلزامهم بارتداء الكمامات والقفازات، مع التزام الطالب باستخدام أدواته الشخصية فقط، وعدم تبادلها مع زملائه، وكذلك التأكيد على توافر المسافات الآمنة بين الطلاب، ومنع أي زحام أو تكدس.