شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 24 قرار إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط، حملة إزالة المخالفات والتعديات على أراضي أملاك الدولة بمركز الغنايم ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات، وتمكن من تنفيذ 24 قرار إزالة لبعض التعديات على الأراضي أملاك الدولة بقرى المركز.

حيث تم تنفيذ 3 قرارات أملاك دولة تعدي بالبناء استرداد مساحة 1810 متر، و6 قرارات تعدي بالزراعة على أملاك الدولة على مساحة 15 قيراط و4 أفدن، وعدد 15 قرار إزالة تنظيم على مساحة 2140 متر لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بحضور جادالله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم ومصطفى على نائب رئيس المركز ومساعديه ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية وقوات الأمن بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التنسيق بين كافة الجهات المعنية لرصد ومتابعة وإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة وأي مخالفة للقانون والحفاظ على حق الشعب من خلال حملات يتم شنها بصفة مستمرة على مراكز وقرى ونجوع المحافظة ضمن الموجة الـ 16 للإزالات وذلك للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين لأوضاعهم أو لم يستكملوا الإجراءات وذلك بناءاً على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين للقانون.

حملة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة بمحافظة أسيوط

حملة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة بمحافظة أسيوط

حملة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة بمحافظة أسيوط