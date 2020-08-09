شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يكشف عن تحالف للمعارضة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو عز، عضو الهيئة العليا بحزب المحافظين، إن الحزب يستعد لانتخابات مجلس النواب في وقت مبكر لتفادي المعوقات التي حدثت فيما يخص انتخابات مجلس الشيوخ، وحتى نكون مستعدين وعلى أكمل وجه في الموعد المحدد، وفي الوقت المناسب.

وأضاف عز، أنه عندما تعلن اللجنة الوطنية موعد انتخابات مجلس النواب، سنكون مستعدين بتطور، وتقدم مختلف عن السنوات السابقة. ومن المقرر أن نقيم تحالف سنكون ضمنه أو نقوده.

وتابع نحن نهدف إلى إقامة تحالف يمثل قوى المعارضة للأحزاب في مصر، والمفترض أن تتشكل القوى العظمى في شكل نيابي، فلابد أن يكون هناك صوت مختلف وبدائل للمشاركة في الانتخابات، للتشجيع على المشاركة في التصويت بشكل كبير عكس ما هو متوقع أن يتم في مجلس الشيوخ.

ولفت إلى أن عدم وجود منافسة في الانتخابات مضر لشكل السياسة ولشكل البلد، لكن التعددية شيء أساسي، تخلق فرص وكوادر ومنافسة، وأفكار جديدة، عكس الصوت الواحد سيكون نتائجه أقل.

وتابع اللجنة تخوض الانتخابات البرلمانية بقوة وبشكل احترافي، والمهام موزعة على الجميع، بتطور وتقدم أكبر من السنوات السابقة.

من جانبه قال عمرو الوزيري، عضو لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، إن الحزب قاطع انتخابات مجلس الشيوخ، بناء على موقف الحزب، وهو رفض التعديلات الدستورية.

وأضاف، نحن في مرحلة إعداد أربعة قوائم بالحزب، مع إعداد تحالفات مع أحزاب أخرى، للنزول بقوائم المعارضة للحزب مع تحالفات في جميع القوائم. مشيرا إلى أن الحزب سيبدأ فردي في 4 قوائم.

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وتابع: الحزب سيخوض انتخابات النواب على جميع المقاعد، لكنه لا زال في مرحلة البدايات وتشكيل التحالفات، وسيعلن عن القوائم في أقرب وقت ممكن.