شكرا لقرائتكم خبر عن 470 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة كهرباء محافظة القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بمحافظة القليوبية وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 470 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.

وقال المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أن نطاق قطاع القليوبية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع تضن مدينة بنها – مركز بنها –- قها – قليوب مدينة - قليوب مركز – شبين القناطر – طوخ – كفر شكر ويبلغ إجمالى عدد المشتركين بالقطاع حوالى 1.2 مليون مشترك منهم 282 ألف مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ عدد من مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء حيث بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط 57 لوحة وبلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط 1600.782 كم وبلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط 1475.002 كم وإجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (4557.001) كم.،كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (216.879) كم.

وأضاف عبد الحكم انه أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعياً إلى تحقيق رضاء المشتركين ولضمان إستمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بلغت 4 فرق بقطاع القليوبية بإجمالي عدد 36 فرد مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية ، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مايو 2020 حوالى (503) محضر بإجمالي قيمة حوالى 415 ألف جنيه بقطاع القليوبية . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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