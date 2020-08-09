محافظ القاهرة يتفقد مقار انتخابات الشيوخ للاطمئنان على جاهزيتها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، عددًا من المقرات الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ القادمة، حيث زار مدرستي التربية الفكرية بالفردوس بإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة نوبار الإعدادية بإدارة عابدين التعليمية.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير.

وشدد على عدم السماح مطلقاً بانتظار أي سيارات في حرم المدارس، وعمل تندات لحماية الناخبين من حرارة الجو مع وجود مراوح للتهوية وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن، كما أكد أنه تم اختيار اللجان الفرعية بحيث تكون قريبة من الباب الرئيسي للجنة، وأن تكون بالأدوار الأرضية.

وأوضح المحافظ أن رؤساء الأحياء سيمرون ليلاً على المقرات الانتخابية والتأكد من إضاءة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المقرات، واطمأن على غرف المبيت للخدمات القائمة على تأمين المقرات وإعدادها بالفراش المناسب.

ودعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة، ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم.

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اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد المقار الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد المقار الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد المقار الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يتفقد المقار الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها