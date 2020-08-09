شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق يتحدث لتلفزيون الخليج 365 بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبث تلفزيون ”الخليج 365” بعد قليل حوارا خاصا بالصوت والصورة، مع فؤاد السنيورة رئيس وزراء حكومة لبنان الأسبق، ليوضح خلاله تفاصيل وكواليس جديدة متعلقة بالأزمة التى تتعرض لها لبنان حاليا، وكيف يرى المشهد العام حاليا، وتوقعاته لما هو قادم.

وسوف يتم بث اللقاء عبر القنوات والصفحات الرسمية لـ"الخليج 365" على السوشيال ميديا.

ويواصل تلفزيون الخليج 365 تقديم تغطيته المباشرة والمستمرة لمتابعة مستجدات الأوضاع داخل لبنان، عقب تعرضها لحادث الانفجار الضخم الذى وقع بمرفأ بيروت، وتفاعل معه جموع المواطنين حول العالم تعاطفا مع الشعب اللبنانى.