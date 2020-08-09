شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدلى بصوتك فى انتخابات مجلس الشيوخ؟.. معاك خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جائحة فيروس كورونا فرضت على الجميع تدابير غير مسبوقة، ومع اقتراب عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل جمهورية مصر العربية، المحدد لها يومى الثلاثاء والأربعاء المقلبين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على وضع إجراءات احترازية، لحماية جميع أطراف العملية الانتخابية مع تحديد الطرق الصحيحة للتصويت.

أولا- يمكنك كناخب الاستعلام على لجنتك الفرعية بكل سهولة من خلال:

1- إدخال رقمك القومي على موقع الهيئة www.elections.com.

2- إرسال رسالة برقمك القومى لرقم 5151.

3- الاتصال برقم 141.

ثانيا - فور وصولك لمركز الاقتراع احرص على الوقاية الصحيحة من الفيروس:

1- ارتداء الكمامة عند التصويت إجبارى ولا يجوز خلعها إلا بطلب من رئيس اللجنة للتعرف على الهوية.

2- لمن لا يحمل كمامة سيتم توفيرها أمام مراكز الاقتراع.

3- وفرت الهيئة قفازات يدوية لاستخدامها فى حمل القلم.

4- السماح بدخول عدد محدود وملائم لمساحة مركز الاقتراع.

5- عدم إلقاء المناديل والمتعلقات الشخصية داخل مراكز أو لجنة الاقتراع.

ثالثا: بعد وصولك للجنة الفرعية:

1- ستجد ملصق برقم اللجنة الفرعية مثبت بمكان ظاهر.

2- وجود لافتات إرشادية خارج وداخل اللجنة لتسهيل عملية الاقتراع.

3- هناك موظف أمام كل لجنة مكلف بتنظيم الطوابير ويراقب مدى الالتزام بمسافة التباعد الجسدى.

4- جميع رؤساء اللجان وأمنائها ومندوبين المرشحين ومتابعين منظمات المجتمع المدنى وممثلين وسائل الإعلام يرتدون الكمامة إجباريا.

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5- يسمح بدخول الناخبين بأولوية الحضور وكبار السن وذوى الإعاقة وعدد ملائم.

رابعا: إجراءات الدخول للجنة والتصويت:

1- يتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب ببطاقة الرقم القومى السارية أو غير السارية أو بجواز السفر المميكن.

2- تقوم بتنحية الكمامة للتعرف على شخصيتك.

3- يحتفظ رئيس اللجنة ببطاقة الرقم القومى حتى الانتهاء من الإدلاء بالصوت وتوقع بخطك أو بصمة إبهامك فى الخانة المخصصة له بكشوف الناخبين.

4- تحصل على بطاقتين اقتراع مختومتين من الظهر بختم أو توقيع رئيس اللجنة تتوجه خلف كبينة الاقتراع المخصص للتصويت.

5- ترتدى قفاز يدوى بلاستيك يتم توفيره داخل اللجنة لحمل القلم.

6- بطاقة الاقتراع بالنظام الفردى بها عدد من المرشحين يجب أن تختار منهم عدد مساو لنفس عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بهذا النظام (مثال: دائرة قنا فردى مخصص لها 3 مقاعد يجب اختيار 3 مرشحين فقط) بطاقة الاقتراع بنظام القوائم تقوم باختيار (انتخب) أو (لا انتخب).

7- يجب الحصول على بطاقة الرقم القومى من رئيس اللجنة ومغادرة المكان منعا لتجمعات.

خامسا: حتى لا يبطل صوتك:

1- استخدام القلم الجاف فقط وعدم استعمال القلم الرصاص.

2- أن تكون علامة الاختيار واضحة وداخل الخانة التى بجوار الاسم الراغب فى اختياره فقط.

3- عدم التصويت لأكثر أو أقل من العدد المطلوب للمرشحين بدائرتك الانتخابية.

4- عدم تعليق صوتك على شرط.

5- لا يجوز التوقيع باسمك على بطاقة الاقتراع أو وضع أى علامات أو كتابة أو إشارة تدل على شخصيتك.

6- يجب عدم التصويت على بطاقة أخرى غير التى سلمها إليك رئيس اللجنة.