شكرا لقرائتكم خبر عن العملاء وقعوا فى بعض.. تسريب صوتى للإرهابى محمد ناصر يهاجم الحكومة التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض الإعلامى محمد الباز، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، تسريبا صوتيا للإخوانى محمد ناصر، والذى يسب فيه الأخير الحكومة التركية، ويصفهم بـ"البهائم"، لتأخرهم فى حصوله على الجنسية التركية.

وقال الأجير الإخوانى محمد ناصر، فى التسريب الصوتى لمحادثة هاتفية بينه وبين إحدى السيدات: "أنا كلمتك عشان الراجل وجع بطنى، قال لى أنت عملت إيه فى الجنسية، قلت له ما عملتش حاجة، واقفة... كل زمايلى أخدوها، ماعدا أنا.. وأنا مش عايز أدخل فى معمة الباسبور خلص، والحكومة التركية البهايم موقفين لى الباسبور الجديد، والجنسية، ومش عايز أدخل فى الديلمة دى هتأثر عليا وهتدمرنى نفسيا كتير جدا".

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فيما علق الباز، قائلًا: "محمد ناصر بدفاعه عن أردوغان وتركيا يمكن أن نعتبره كلب أردوغان الأمين، ولا أعرف ما موقف الحكومة التركية، ورد فعل أردوغان، ورد فعل الكفيل المباشر من هذا التسجيل".

وواصل الباز: "هذا أمر طبيعى، محمد ناصر كلب تم إطلاقه على مصر، وبالتالى فإن رذاذه سيطولهم".