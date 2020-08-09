شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح يصل القاهرة فى إطار مساعى تحريك الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اليوم الأحد، رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستئناف سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحل الأزمة الليبية ، فيما أكدت مصادر، أن الزيارة تشمل لقاءه بعدد من المسؤولين المصريين وكذلك السفير الأمريكي بالقاهرة، حيث سيبحث إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ، ومن المنتظر أن تشمل مباحثات صالح بمصر لقاء مع السفير الأمريكي لدى القاهرة، جوناثان كوهين، لبحث التطورات الليبية، وأن يجتمع مع وفود غربية، بالإضافة إلى القيادة المصرية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط ".

وكشفت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان لها، مساء أول أمس، عن مشاورات افتراضية، أجراها وفد أمريكي، برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميغيل كوريا، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح الأمريكي.

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وقالت السفارة: “إنه خلال مناقشات منفصلة مع مستشار الأمن القومي الليبي تاج الدين الرزاقي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، أكّد اللواء كوريا والسفير نورلاند على الحاجة إلى عملية تقودها ليبيا لاستعادة سيادة البلاد وإخراج الأجانب منها”.

وطبقا للبيان فقد تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة انخراطها “بشكل نشط مع مجموعة من القادة الليبيين، المستعدين لرفض التدخل الأجنبي الضار، وخفض التصعيد، والعمل معاً من أجل حلّ سلمي يعود بالنفع على جميع الليبيين ، وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ، أنه تحدث هاتفيا أول أمس مع فايز السراج ، للحصول على إحاطة حول الجهود الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية لحلّ ليبي، من شأنه تعزيز وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة الشفافية في المؤسسات الاقتصادية، ودفع العملية السياسية برعاية الامم المتحدة .