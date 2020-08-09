شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365 لتصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون اليوم تليفزيون الخليج 365، تغطية خاصة لمتابعة انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ فى الخارج، واستعدادات السفارات والقنصليات المصرية، من إعداد محمد الحناوى وتقديم نسرين فؤاد

وتابعت وزارة الخارجية انطلاق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج حسب التوقيت المحلى لكل دولة، عن طريق البريد لأول مرة بسبب جائحة كورونا

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وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن كل السفارات والقنصليات المصرية كانت أنهت استعداداتها كاملة لعملية الاقتراع فى هذا الاستحقاق الانتخابى، موضحًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة الخارجية لمتابعة سير العملية الانتخابية خارج مصر.

وانضمت لتلفزيون الخليج 365 خلال التغطية الزميلة إيمان حنا الصحفية باليوم السابع والتى كشفت آخر التطورات فى متابعات تصويت المصريين بالخارج والاستعدادات اللى كانت اتخذتها وزارة الخارجية لعملية الاقتراع، وعدد السفارات والقنصليات اللى تستقبل أصوات المصريين بالخارج وكم مقر انتخابى.

كما تحدثت عن دور غرفة عمليات وزارة الخارجية، والاستفسارات التى طلقتها، وموعد تسليم وزارة الخارجية الأظرف الخاصة بالاقتراع من الخارج للهيئة الوطنية للانتخابات.