شكرا لقرائتكم خبر عن موجز المحافظات من تليفزيون الخليج 365.. الانتخابات والإفراج عن منار سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365 موجز أخبار المحافظات لأهم وآخر الأخبار حتى الساعة من إعداد محمد الحناوى وتقديم نسرين فؤاد.

مع انطلاق تصويت المصريين فى الخارج، تواصل محافظات الجمهورية إنهاء استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل، والتى ستجرى يومى 11 و12 أغسطس المقبلين .

وفى الإسكندرية واصلت مديرية الشباب والرياضة، فعاليات مبادرة "انزل شارك صوتك_أمانة"، وقامت بتنظيم قوافل شبابية تجوب الشوارع للحث على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، مكونة من أعضاء أندية الفتاة والمرأة

وفى الشرقية أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، خلال فترة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأكد وكيل وزارة الصحة تطهير وتعقيم جميع المقار الانتخابية بالمحافظة، والبالغ عددهم 1163 لجنة فرعية، 996 لجنة مركزية، وتكليف فرق طبية للتواجد داخل اللجان الانتخابية

وما زلنا مع استعدادات المحافظات للانتخابات وفى الفيوم واصل المجلس القومى للمرأة بمحافظة الفيوم، تنفيذ حملة " صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020"، والتى بدأت فعالياتها فى 27 يوليو الماضى، وتمتد حتى نهاية انتخابات مجلس الشيوخ.

ونظم المجلس حملة طرق أبواب تضمنت زيارات منزلية ولقاءات بالمواطنين استهدفت جميع مراكز المحافظة وقراها ونجوعها ولفتت إلى أن الهدف هو توعية المرأه وافراد المجتمع ومؤسساته بأهمية الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ.

وإلى القليوبية وفى سياق آخر أطلق مركز كفر شكر سراح منار سامى، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التوك توك"، فجر اليوم، حيث تسبب حكم غيابى فى قضية تبديد فى تعطل إجراءات الإفراج عنها من مقر محبسها بمركز كفر شكر أمس

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وكانت حكمت المحكمة الاقتصادية بطنطا على المتهمة فى 29 يوليو الماضى بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألفًا لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وما زلنا فى القليوبية حيث انتقل فريق من نيابة القليوبية، لمعاينة حادث التصادم الذى وقع صباح اليوم، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بأخرى "نقل".

وأمرت النيابة بتسليم جثث الضحايا لذويهم وصرحت بالدفن كما طلبت تحريات المباحث الجنائية وتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة والفحص وتحديد أسباب الحادث الحقيقية.

فيما قام مرور القليوبية بقيادة العميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية، برفع أثار الحادث على الطريق الدائرى الإقليمى الجديد، لتيسير الحركة المرورية

وفى سياق آخر يواصل خبراء المعمل الجنائى فى الجيزة على فحص الأدلة الجنائية التى تم جمعها من فيلا كابتن محمود الخطيب فى "حى الأشجار" بمدينة 6 أكتوبر؛ والتى تعرضت للسرقة؛ لتحليلها وكتابة تقرير وافى عنها، لتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية.

ومن جانبهم، يكثف رجال المباحث جهودهم للتوصل لهوية الجناة منفذى عملية سرقة الفيلا، لتقديمهم لجهات التحقيق، وكشف ظروف وملابسات الجريمة، حيث يتم الاستماع لأقوال عدد من الشهود، واستجواب أفراد أمن الكمباوند ومسئولى تأمين المنطقة التى شهدت الجريمة، وتتبع كاميرات المراقبة.

وإلى قنا حيث اشتكى عدد من أهالى قرية الكلاحين الحاجر بمدنية قفط جنوب محافظة قنا، من انقطاع المياه المستمر عن القرية، مما يزيد من معاناة الأهالى وخاصة فى فترة الصيف.

وعبر عدد من الأهالى عن استيائهم من الانقطاع المتكرر الذى يستمر لأيام على الرغم من إنشاء محطة رفع مياه بتكلفة مليون جنيهًا، إلا أن المشكلة قائمة وتحتاج إلى حلول.

وتعتبر قرية الكلاحين من أكبرى قرى مركز قفط حيث تضم ما يقرب من 30 نجعًا، كما تضم قرية السيول والفواخير واللقيطة، ويتواجد بها تكتل سكانى كبير.