شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبنانى يقدم استقالته رسميا لرئيس الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم دميانوس قطار، وزير البيئة والتنمية الإدارية اللبنانى استقالته رسميا لرئيس الحكومة حسان دياب، جاء ذلك نقلا عن العربية.

أعلن النائب فى البرلمان اللبنانى نعمة إفرام استقالته من مجلس النواب على خلفية انفجار بيروت، وتعد هذه الاستقالة السادسة لنائب لبنانى من البرلمان منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت.

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وقال النائب بحسب "قناة الجديد" أعلن استقالتى من مجلس النواب وتعليق نشاطى النيابى إلى حين الدعوة إلى جلسة لتقصير ولاية المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.

كانت منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، أعلنت استقالتها من الحكومة على الهواء مباشرة خلال مؤتمر صحفى عقدته قبل قليل.

وأمس قدم نواب حزب الكتائب اللبنانية استقالتهم من البرلمان احتجاجا على ما وصفوه بفساط الطبقة السياسية.