هيئة الدواء تسحب Minirin nasal spray لعلاج التبول اللاإرادى من الأسواق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة الدواء المصرية سحب جميع تشغيلات من مستحضر " Minirin nasal spray" بكافة تشغيلاته، والذي يستخدم في علاج التبول اللاإرادي، وذلك بالاستخدام عن طريق الأنف، وذلك بناء على الطلب المقدم إلى الهيئة من الشركة المالكة للمستحضر.
وقد صرح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة أصدرت المنشور رقم " 15" لسنة 2020، موجهًا لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضرMinirin nasal spray لكافة التشغيلات بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.
وأضاف الغمراوي أن الهيئة أرسلت منشورا لشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخرى لمخازن الشركة المنتجة، كذلك القيام بإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها.
مشدداً على أن هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.
يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.
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