مقدم الحجز 50 ألفا.. الإسكان تعلن أسعار ونظام سداد الشقق الجديدة لمتوسطي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطى الدخل، بمناطق (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط).

وأضاف الصندوق، يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23/8/2020 : 22/9/2020.

وجاءت الأسعار ونظام السداد على النحو التالي:

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أسعار الوحدات تبدأ من 480 ألف جنيه وتصل لأكثر من 800 ألف، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ ٢٠٠ جنيه مصروفات تسجيل (لاتُرد ولا تُسترد)، قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية.

وبعد انتهاء فترة الحجز بـ3 أشهر، يتم سداد ١٢ دفعة ربع سنوية بواقع نسبة ٢.٥٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى ٢٠ عاماً بسعر عائد ٨٪ سنوياً متناقصة، وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.

كما يتم سداد نسبة 5% من إجمالي سعر الوحدة السكنية كمبلغ للصيانة (لا يرد ولا يسترد)، بالإضافة إلى مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية المخصصة (عداد غاز / عداد كهرباء / عداد مياه / غيرها) لجهات المرافق مباشرة قبل الاستلام،

وتبدأ مساحات الوحدات المطروحة من 103 وحتى 120 مترا عبارة عن (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.