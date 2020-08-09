غرفة الإسكندرية تستقبل السفير الإندونيسي لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي: استقبل علي المناسترلي رئيس مجلس ادارة غرفة شركات السياحة بالأسكندرية وأعضاء المجلس، السفير الإندونيسي بمصر حلمي فوزي والوفد المرافق، بمقر الغرفة بالإسكندرية. وقال المناسترلي، في بيان اليوم، إن اللقاء جاء لتعزيز العلاقات الثنائية بين قطاعي السياحة في البلدين ودراسة سبل التعاون الممكنة مع شركات السياحة بعد جائحة كورونا 2020.

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