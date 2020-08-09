الأموال العامة تضبط شخصا زوّر مستندات رسمية للسفر إلى دولة أجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة شخصا زوّر مستندات رسمية للحصول على تأشيرة إقامة دائمة بإحدى الدول الأجنبية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتقدم أحد المواطنين للجهات المختصة طالباً التصديق على شهادتي ميلاد باسم شخص آخر بصفته وكيلاً عنه (يشتبه في كونهما مزورين).

بانتقال إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتنسيق ومسئولي الجهة المشار إليها أمكن ضبطه، وتبين تقدمه للجهة طالباً تحديث التصديق على صورتي قيد ميلاد باسم (شخص مصري الجنسية) مثبت بخانة بيانات الأم أنها تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبفحص الشهادتين المشار إليهما فنياً تبين (وجود آثار محو ميكانيكي بموضع جنسية الأم وإضافة اسم الدولة الأجنبية، وأن الشهادتين ممهورتان بأختام شعار الجمهورية المقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر، وعليهما طابعا دمغة رسوم تصديق مقلدين).

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بتطوير مناقشة المذكور، أقر بعدم علمه بكون الشهادتين مزورتين وأنه تحصل عليهما من زميل له للتصديق عليهما وذلك لتقديمها لسفارة الدولة الأجنبية.

بتكثيف التحريات الميدانية وجمع المعلومات أمكن تحديد الأخير وضبطه وتبين قيامه باستخراج شهادتي ميلاد صحيحتين باسمه وتلاعب في خانة بيانات جنسية الأم لإثبات أن والدته المتوفاة (تحمل جنسية الدولة الأجنبية)، وتقدم بهما لمسئولي سفارة الدولة الأجنبية بالبلاد للحصول على تأشيرة إقامة دائمة بتلك الدولة معززاً طلبه بكون والدته تحمل تلك الجنسية، إلا أن مسئولي السفارة تشككوا في أمر تلك الشهادات لعدم تطابق التوقيعات وطلبوا منه إعادة تحديث التصديق عليها (حيث كلف الأول بذلك) إلا أنه انكشف أمره.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بقصد الحصول على إقامة دائمة بالدولة الأجنبية لرغبته في المشاركة في أعمال تجارية بذات الدولة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.