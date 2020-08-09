تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بقضية "أحداث الوزراء" لـ 18 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 18 أغسطس لاستكمال المرافعة.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم، هم كل من: محمد قناوي عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، وميكسيموس بولص عبد الملاك، ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير، وأحمد كامل عبدالمجيد الدردير، وأحمد سمير سعد فضل النجار، والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة، وتدعى سارة جمال السيد والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد، ومدحت عبدالكريم عبدالعزيز، وحسام الدين فتحي، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.