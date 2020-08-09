تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في "ماسبيرو الثانية" إلى 17 أغسطس الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث "ماسبيرو الثانية" إداريا، إلى جلسة 17 أغسطس الجاري لاستكمال المرافعات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة وعماد الدرملي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت عام 2017، بمعاقبة المتهمين غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، وبعد القبض عليهم، تقدم دفاعهم بطلب إعادة إجراءات المحاكمة.
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