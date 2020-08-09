اعتقدوا أن ابنه سرق "توكتوك".. ضبط4 أشخاص خطفوا مزارع من منزله بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، 4 سائقين عقب قيامهم بخطف شخص واكراهه على توقيع ايصال أمانة.

تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من (مالك محل أدوات كهربائية - مُقيم بدائرة المركز) بحضور (4 أشخاص) إلى منزله واقتياد والده (مزارع) داخل مركبة "توك توك" وهربوا بـه بإتجاه إحدى القرى بدائرة المركز.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 سائقين - مُقيمين بإحدى القرى بدائرة المركز ) وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبصحبتهم المجني عليه حال استقلالهم (مركبة "توك توك" - ملك أحد المتهمين - بالقرية محل إقامتهم) وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين").

بمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بأحدهم واعتقادهم بقيام نجل المجني عليه بسرقتها فتوجهوا إلى منزله وعقب علمهم بعدم تواجده قاموا باقتياد المجني عليه لاكراهه على توقيع ايصال أمانة بقيمة مركبة "التوك توك".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.