بتعاملات بلغت 10 مليون جنيه.. ضبط سيدة اشتركت مع شخص في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت مباحث الأموال العامة، إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالاشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام كلٍ من (مدير وشريك متضامن بإحدى شركات الاستيراد والتصدير والنقل "له معلومات جنائية" – موظفة بذات الشركة "سابقاً" ، مقيمين بالقاهرة) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال المتهم الأول والذي يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ للثانية لتتولى توصيلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق ايداعها بحساباتهم البنكية من خلال أحد البنوك، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وهو ما يؤدي إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصاد القومي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول مقابل حصولها على راتب شهري من المذكور، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت نحو (10 مليون جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.