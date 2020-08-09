أخبار مصر | مبيعات معرض "ديارنا" بمارينا 5 تحقق ربع مليون جنيه في 3 أيام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مبيعات معرض "ديارنا" بمارينا 5 تحقق ربع مليون جنيه في 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا حول حجم مبيعات معرض ديارنا بمارينا 5 في أول ثلاثة أيام للمعرض، وأشار التقرير إلى تحقيق مبيعات بلغت قيمتها 256 ألف جنيه وهو ما يعكس إقبالًا شديدًا على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والإكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة.

وكانت القباج، قد افتتحت مساء الأربعاء الماضي معرض ديارنا بمنطقة مارينا ٥ بالساحل الشمالي، والذي سيستمر حتى منتصف أغسطس الجاري.

وقالت القباج، إن اليوم الأول للافتتاح قد حقق مبيعات تقدر بـ66 ألفًا و710 جنيهات، أما اليوم الثاني فقد وصلت المبيعات إلى 98 ألفًا و105 جنيهات وحتى أول أمس فقد وصلت المبيعات إلى 92 ألف جنيه ليصبح الإجمالي 256 ألفًا و800 جنيه.

وأعربت الوزيرة ،عن سعادتها لاستئناف نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤكدة على أنها تستقبل ضيوفها وشركائها بمنتهى الترحاب، والتفائل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الأشهر المقبلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

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وأضافت القباج، أن المعرض يقام على مساحة ٦٠٠ مترٍ، ويشارك فيه ٣٧ عارضا من الأسر المنتجة المقيدون بالوزارة ويمثلون ٩ محافظات، ويضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد ومنتجات أخميم والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة.

ولفتت إلى أن العارضين يجددون دائمًا من أعمالهم، مع استخدام أكتر من خامة في منتج واحد، ويهتموا بالحفاظ على التراث.

وكانت القباج قد شددت على اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك بمراعاة وجود تباعد إجتماعي داخل المعرض من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ ليصبح عرضها ٤ أمتار، كما يتم السماح بدخول ٣٠% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم المعرض مرتين يوميا، وإلزام جميع الزوار والعارضين بضرورة ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي على بوابات المعرض قبل الدخول، والتباعد الاجتماعي أثناء التسوق، مع مراعاة تواجد عارض واحد داخل كل جناح.

كما أكدت القباج على أن الوزارة تواصل سياستها في إستخدام مواد بيئية للحفاظ على البيئة، من خلال استخدام أكياس من القماش، وصناديق قمامة من الخوص ويتم استبدالها يوميا.