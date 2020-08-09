أخبار مصر | من الشروط إلى المهام.. كل ما تريد معرفته عن مجلس الشيوخ 2020

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر من الشروط إلى المهام.. كل ما تريد معرفته عن مجلس الشيوخ 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر انتخابات مجلس الشيوخ خطوة واعدة نحو إقامة حياة ديمقراطية في ظل حياة دولة مدنية حديثة، فيعتزم المصريون على استكمال بناء مؤسسات الدولة، وقد بدأ المصريون بالخارج بأدلاء بأصواتهم اليوم الأحد وحتى يوم غدا الاثنين بمقر السفارات المصرية بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 المقبلين، باللجان الانتخابية في كافة المحافظات.

مجلس الشيوخ:

أقرت الدولة إنشائه ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، على غرار كثير من المجالس في دول العالم، حيث كان تم استبعاده من دستور 2014، وفي ذلك الوقت كان يعرف باسم مجلس الشورى.

ولا يقل مجلس الشيوخ عن 180 عضوًا وفق القانون المحدد له، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ثم تجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون

مهام مجلس الشيوخ:

وحدد أحكام الدستور الخاصة المهام وخصائص المتعلقة بمجلس الشيوخ، والتي جاءت كالاتي

1_دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطي

2-دعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.

3-تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

4-يتم أخذ راي أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

. 5-يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

6-يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

7-يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

8-يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

شروط المرشح لمجلس الشيوخ:

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حدد الدستور بعض الشروط، والتي تتضمن علي يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

الانتخابات في ظل كورونا:

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، عن عدد من الإجراءات الاحترازية، التي ستتم خلال فترة الانتخابات مجلس كورونا وذلك مانعا لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح المستشار، أنه سيتم توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وستقوم الهيئة بتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، كما يتم تكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة

ونوه المستشار، علي فرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، كما تقليل أعداد الناخبين، ما سيؤدي لزيادة عدد لجان الاقتراع.

طرق معرفة لجنتك الانتخابية:

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال 3 طرق، وهم عبر موقع الهيئة الرسمي وإدخال رقمك القومي المكون من 14 رقما، أو عبر إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151، أو الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141

مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ:

وأعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ انتخابات المصريين في الخارج اليوم الأحد وتستمر حتى غدا الاثنين، ويومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس بمحافظات القاهرة، وتعلن النتيجة 19 أغسطس

اما انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، والإعادة في الداخل 8 و9 سبتمبر، على أن يكون إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر.

نسبة المرأة:

وأكد مجلس النواب أن نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ لا تقل على 10% من عدد المقاعد، ويأتي ذلك وفق إجمالي عدد المقاعد، حيث يشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

ضوابط تعيين رئيس الجمهورية

ووافق مجلس النواب، على المادة «28» التي تحدد ضوابط تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، وفي مقدمتها أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، أن تخصص «10%» من المقاعد على الأقل للمرأة.

انتخاب رئيس مجلس الشيوخ داخليًا:

وينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، ويعقد جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

كما يتم تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب وتكون عملية الانتخاب سرية، ثم يعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.