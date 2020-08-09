أخبار مصر | القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء في 6 مناطق بالوراق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 9 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر القيم السعرية للتصالح في مخالفات البناء في 6 مناطق بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر محافظ الجيزة، قرارًا بالقيم السعرية لــ 6 مناطق بنطاق الحي شملت المنطقة الأولى كورنيش النيل بداية من وزارة الري وحدود الحيز العمراني لحي الوراق وشارع الحاج كمال محمد أحمد والطريق الدائري وطريق جمال عبد الناصر(طريق كورنيش النيل) وشارع وزارة الري حتى التقائه بكورنيش النيل.

المنطقة الثانية شارع جمال عبد الناصر(طريق كورنيش النيل) بداية من طريق النصر وشارع الجزارين وشارع وراق الحضر التجارى وشارع الظاهر بيبرس وشارع سعد زغلول وشارع ترعة السواحل وشارع الجيش وشارع النصرحتى إلتقائة مع شارع جمال عبد الناصر( طريق كورنيش النيل).

المنطقة الثالثة شارع البوهى بداية من إلتقائة مع شارع القومية العربية وشارع ترعة السواحل وشارع المدرسة الإعدادية وإمتداده وشارع داير الناحية وشارع الجمعية الزراعية وشارع مدرسة الاورمان وشارع عشرة وشارع العروبه وشارع القومية العربية حتى إلتقائة مع شارع البوهى.

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المنطقة الثالثة (أ) كفر الهنادوه شارع داير الناحية وشارع على أمين حتى إلتقائة مع شارع داير الناحية المنطقة الثالثة ( ب ) كفر السليمانية شارع النصر بداية من إلتقائه بطريق السليمانية العمدة وشارع داير الناحية حتى إلتقائه بطريق السليمانية العمدة.

المنطقة الرابعة طريق العروبة بداية إلقائه بشارع الرحمة ( بنى محمد سابقًا ) وشارع عشرة وشارع مدرسة الاورمان وشارع الجمعية الزراعية وشارع داير الناحية وإمتداده مع شارع المدرسة الإعدادية وشارع جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ) والطريق الدائرى وشارع ترعة بشتيل وشارع الرحمة ( شارع بنى محمد سابقًا ) حتى إلتقائه مع شارع العروبة. المنطقة الخامسة طريق جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ) بداية من إلتقائه مع شارع الجزارين وشارع ترعة السواحل وشارع سعد زغلول وشارع الظاهر بيبرس وشارع وراق الحضر التجارى وشارع الجزارين حتى إلتقائه مع جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل)

المنطقة السادسة حدود الحيز العمرانى لقريتى طناش ونزلة الزمر أ وقرية جزيرة محمد (ب) حيث تراوحت قيمه التصالح فى المتر السكنى بتلك المناطق 50 جنية كحد ادنى و120جنيه كحد أقصى و50 جنية للاغراض الادارية كحد أدنى و160جنيه كحد أقصى و50جنية للمتر التجارى كحد أدنى و280 جنية كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الاقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الاقل من 16 م.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بتحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تختلف عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها فى حوالى 5 شوارع رئيسىة وهى شارع النيل 600 للتجارى 320 للادارى 280 للسكنى وشارع إمبابة 600 للتجارى 240 للادارى و200 للسكنى وشارع القومية 1200 للتجارى 320 للادارى 280 للسكنى وشارع العروبة 1200 للتجارى 200 للادارى 160 للسكنى وشارع السينما 600 للتجاري 200 للاداري 160.